Allerta meteo sul riminese per forte vento, raffiche fino a 90 km/h. Temperature miti

Rimini

| 12:21 - 09 Febbraio 2020

Allerta meteo per il vento forte il 10 febbraio.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 09/02/2020 ore 6:30



Lunedì 10 Febbraio



Stato del cielo: Da irregolarmente nuvoloso a poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti su gran parte del territorio provinciale, sporadici piovaschi sulle aree appenniniche.

Temperature: in aumento, comprese tra +9°C e +16°C.

Venti: da moderati a forti da Sud-Ovest su collina, pianura e costa (60-80 km/h) , forti con raffiche di burrasca in Appennino (fino a 90 km/h).

Mare: da poco mosso a mosso, specie al largo.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 11 Febbraio



Stato del cielo: Poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, comprese tra +11°C e +17°C.

Venti: moderati da Ovest/Sud-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 12 Febbraio



Stato del cielo: Coperto.

Precipitazioni: possibili precipitazioni irregolari nella seconda parte di giornata a lambire il settore costiero.

Temperature: in diminuzione, comprese tra +7°C e +13°C.

Venti: deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: condizioni maggiormente stabili nel fine settimana, con ampie schiarite.

Temperature in calo nei valori minimi, in aumento nei massimi.

