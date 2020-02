Tv. Lunedì di calcio locale e Rimini Calcio su TeleRimini. Ospite Leo Acori

Sport

Rimini

| 21:51 - 09 Febbraio 2020

Questa sera su Rete8 Vga TeleRimini visibile al canale 86 del digitale terrestre vi aspettano nell'ordine:

dalle ore 19,55 in Calcio di Rigore, approfondimenti della domenica calcistica dedicati al calcio locale, dalla serie D alla Prima Categoria con una finestra sulla Promozione Marchigiana. Dibattiti e contributi filmati per la durata di 70 minuti. A seguire (ore 21.07) l'appuntamento dedicato al Rimini Calcio con SportUp. Analisi, approfondimenti, dibattiti, contributi filmati per la durata di 65 minuti.



Gli ospiti della 23a puntata di Calcio di Rigore saranno l'opinionista Giacomo Alpini,il difensore del Morciano Michele Tenti, il difensore del S. Ermete Nicolò Castiglioni e l'attaccante del Bellaria Igea Marina 1956 Matteo Bellavista.



Gli ospiti della 23a puntata di SportUp saranno l'ex allenatore del Rimini Leo Acori, l'opinionista Andrea Barlocco, la giornalista Giorgia Bertozzi, l'opinionista Cristiano Cerbara e in postazione per la lettura degli sms Sabrina Saccomanni.



Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli..



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



La diretta dei programmi:

Tv digitale terrestre: canale 86 Rete8 Vga TeleRimini. Repliche canale 13 (7Gold)



Streaming: http://www.telerimini.it/it/diretta-streaming.html





I servizi in Calcio di Rigore saranno:



I gol delle squadre romagnole impegnate nel girone D (girone D); i gol delle squadre romagnole impegnate nel girone F (serie D Girone F); Marignanese vs Granamica (Eccellenza); Pietracuta vs Vis Misano; Novafeltria vs Russi; S. Errmete vs Bellaria (Promozione Romagna); il punto sulla Promozione Marche (Promozione Marche); Villamarina vs Morciano (Prima Categoria) e Riviera United vs Athletic Villaggio (Terza Categoria).



I servizi in SportUp saranno:



Analisi della gara Gubbio vs Rimini.