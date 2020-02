Santarcangelo, rissa al ristorante, cameriere cade e si recide un dito

Cronaca

Lite furiosa in un ristorante di Santarcangelo tra un cliente e un cameriere finisce col dipendente in ospedale ferito alla falange di un dito. E’ accaduto l’altra sera, nel locale affollato tra i due si sono accesi gli animi, hanno iniziato a discutere animatamente, probabilmente per vecchie questioni, fino a quando, nella colluttazione, il cameriere è caduto: aveva in mano un piatto che, rompendosi, gli ha reciso la falange. L’accaduto ha inevitabilmente generato il caos nel ristorante che si è placato sono all’arrivo dei carabinieri. Il dipendente è stato trasportato in ospedale e medicato, per lui una prognosi di 30 giorni