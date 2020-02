Saludecio, scoperto altro archeologo ‘fai da te’: abbandona il suo tesoro davanti alla stazione dei Carabinieri

Cronaca

Saludecio

| 10:39 - 09 Febbraio 2020

Reperti archeologici rinvenuti (foto repertorio).

Si allunga la lista di scoperte di tesori nascosti che da una settimana sta coinvolgendo il piccolo centro di Saludecio. Ancora una volta i Carabinieri della locale Stazione raccolgono i risultati di una attività investigativa che sta facendo luce su un vero e proprio giro di “archeologi abusivi”, tutti accomunati dalla passione amatoriale per il collezionismo di beni di interesse culturale.

La scorsa notte infatti, sabato 8 febbraio, davanti alla porta d’ingresso della Stazione dei Carabinie-ri, i militari hanno trovato una busta contenente alcuni reperti, abbandonati da un ignoto “archeo-logo fai da te: all’interno una placchetta decorativa argentata, risalente ad epoca compresa tra il XVI – XIX secolo, un elemento in bronzo, risalenti ad epoca medioevale; un elemento in bronzo, risalente ad epoca compresa tra il XVII – XIII secolo; una fibbia metallica risalente ad epoca compresa tra il XIX – XX secolo.

Il militari hanno provveduto quindi ad effettuare gli opportuni accertamenti e visionando le im-magini delle telecamere di sicurezza sono riusciti ad identificare il responsabile, un 41enne di Mondaino, incensurato. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e l’archeologo amatoriale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Rimini per impossessamento illecito di beni culturali.