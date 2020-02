Basket B femminile, Ren Auto ko in casa col Progresso: 46-48

Sport

Rimini

| 01:08 - 09 Febbraio 2020

Marta Palmisano in azione.

Nell’ultimo match casalingo della prima fase la Ren-Auto di coach Pier Filippo Rossi è trafitta dal Progresso Bologna, seconda forza del campionato che schiera tra le proprie file l'ex Anna Palmisani (46-48).

Coach Rossi parte con un quintetto composto da Vespignani, Novelli, Pignieri, Eleonora e Noemi Duca. Dopo un minuto e mezzo la Ren-Auto deve rinunciare a capitan Novelli, colpita fortuitamente al volto: per la n.4 la gara finisce qui. La Ren-Auto è molto intensa in difesa, riesce a coprire bene l'area, ma si espone inevitabilmente ai tiri da fuori che Bologna segna con buona continuità. A 3' dalla prima pausa le ospiti sono avanti 5-11, complici i tanti errori della Ren-Auto su tiri costruiti più che bene. Un paio di buone difese, però, valgono due transizioni vincenti, di Palmisano ed Eleonora Duca, che riportano l'Happy a -2, 9-11.

Due triple consecutive sembrano poter dare il largo al Progresso nell'ultimo minuto, ma una penetrazione di La Forgia e un canestro di Renzi, su assist di Vespignani, tiene la Ren-Auto ad un possesso di distanza a fine quarto, 13-16.

Il secondo quarto è la sagra dell'errore: dopo 4' di gioco il parziale è di 3-2 per il Progresso, con Pignieri autrice dell'unico canestro rosanero. Bologna piazza un improvviso parziale di 4-0 e prova a scappare sul 15-23, ma la Ren-Auto risponde con le gemelle Duca che segnano un canestro a testa e riequilibrano il punteggio, 19-23. In un ultimo minuto di grande equilibro sono da segnalare una tripla di Pignieri e un bel canestro in reverse di Re, che tuttavia non limano il divario. Si va al riposo lungo sul 27-31.

Un canestro di Renzi in avvio di secondo tempo riporta la Ren-Auto ad un possesso di distanza dopo una vita, 30-33. Da questo momento in poi, però, il Progresso prende in mano la partita e con un micidiale parziale di 8-0 scollina oltre la doppia cifra di vantaggio, 34-45. Sembra una confronto ormai scappato di mano, invece la Ren-Auto trova una nuova reazione, costruita sulla difesa, e con un controparziale sempre di 8-0, chiude il terzo periodo sotto di 4, 42-46. Un match già intenso diventa ancora più tosto al punto che nessuno segna per 3': a sbloccare il punteggio ci pensa Palmisano, che firma il canestro del -2, poi, dall'ennesima buona difesa, arriva il pareggio, grazie ad una transizione vincente di Vespignani. La Ren-Auto sbaglia addirittura il "rigore" del vantaggio, dopo un 12-0 di parziale, e Bologna ne approfitta per tornare sopra, 46-48.

Dopo quasi 9' di gara il punteggio del quarto è 4-2, ma nonostante questo la partita è godibilissima, perché le squadre giocano con grande energia. Il finale è infarcito di errori da entrambe le parti: la Ren-Auto ha un paio di opportunità per pareggiare o vincerla, ma la palla non entra mai e il Progresso porta a casa i due punti pur senza brillare. Finisce 46-48.

«Partita giocata bene, soprattutto il secondo tempo in cui abbiamo corso e difeso meglio - spiega coach Rossi -, purtroppo non facciamo canestro, tanto più senza Novelli, e contro la seconda in classifica si paga. Dobbiamo trovare il modo di risolvere i nostri problemi, sfruttando l'ultima gara della prima fase come allenamento».

La Ren-Auto tornerà in campo a San Lazzaro (BO) sabato 15 febbraio, alle ore 21.00, per il match con la B.S.L..

Il tabellino

HAPPY BASKET-Progresso Bologna 46-48

HAPPY BASKET: Novelli, Re 6, La Forgia 6, Vespignani 4, Duca E. 4, Pignieri 7, Duca N. 7, Palmisano 6, Renzi 4, Farinello, Borsetti, Lazzarini 2. All. Rossi

Progresso: Ferraro, Mezzetti, Marchi, Papotti, Bernardini, Cadovi 16, Palmisani, Ruggeri 9, Tridello 2, Bregu 8, Prisco 8, Melloni 5. All. Simeone

Arbitri: Baldini e Romano.