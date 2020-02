Calcio RSM: nel Q2 il Faetano allunga, risale il Cosmos

Sport

Repubblica San Marino

| 19:51 - 08 Febbraio 2020

Si sono giocati gli anticipi della 13esima giornata.



Terza vittoria consecutiva e vantaggio sulla concorrenza che si dilata: per il Faetano il sabato di campionato porta in dote solo sorrisi. La squadra di Cioffi travolge 4-0 il Fiorentino e allunga in vetta approfittando del mezzo passo falso del Pennarossa e di quello completo del Domagnano, alla vigilia le prime inseguitrici della capolista. I gialloblù iniziano a scrivere il poker di Fiorentino al 21’, quando Massimo Moroni infila per la prima volta la porta di Berardi. Il raddoppio in coda al lunghissimo recupero concesso dal direttore di gara: sono passati quasi 7’ dopo il 45’, infatti, quando Michele Pieri trova il modo di portare a due le marcature gialloblù e a nove quelle personali nel torneo. Nella ripresa completano la goleada Alessio Indelicato e Paolo Basile, entrambi alla prima esultanza con la maglia del Faetano.



Alle spalle della capolista si registra il colpaccio del Cosmos, che ad un tempo batte e sorpassa il Domagnano agganciando il Pennarossa al secondo gradino della classifica. Decide la rete di Francesco Baschetti, giunta in apertura di ripresa. Nel finale di gara i giallorossi hanno l’occasionissima per pareggiare i conti su rigore, ma Paolo Rossi non riesce a trasformare. Nell’altro incontro della giornata, non trova la prima vittoria in campionato ma inanella un altro risultato utile la Juvenes-Dogana: il terzo pareggio di fila dei ragazzi di Damato arriva contro il Pennarossa, fermato sullo 0-0. Juvenes che così facendo approfitta parzialmente del turno di riposo del San Giovanni agganciandolo a quota 3.