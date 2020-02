Basket B, Albergatore Pro all'esame dell'Ozzano

Sport

Rimini

| 16:43 - 08 Febbraio 2020

Un time out di Albergatore Pro.

Domenica al Flaminio (ore 18) Albergatore Pro affronta la la Sinermatic Ozzano di coach Federico Grandi, un ottimo mix di giovani e giocatori più esperti a cui fare molta attenzione. Un bottino di 11 vittorie e 9 sconfitte vale alla squadra emiliana l'ottavo posto, ultimo disponibile per i playoff, a pari merito con Chieti.Da non perdere di vista è sicuramente il play Luca Montanari, top scorer della squadra, che viaggia ad una media di 11 punti e 3,5 assist. Insieme a lui agisce sul parquet Marco Morara, ala che garantisce più di 10 punti di media e buone percentuali al tiro (58% da 2, 41% da 3).

Il pericolo numero uno sotto canestro si chiama Luigi Dordei, 10.8 punti e 5.3 rimbalzi di media. Il “pitturato” è terreno fertile anche per Riccardo Iattoni, ala ben strutturata fisicamente, preziosa per i rimbalzi.



Coach Grandi può puntare su una panchina di ottimo livello, con elementi in grado di non far rimpiangere i titolari. Impossibile dimenticarsi del playmaker, scuola Virtus Bologna, Mario Chiusolo, una vera e propria spina nel fianco della difesa biancorossa nella gara d'andata, chiusa con 15 punti e un 3/6 dall'arco. Importante anche l'apporto dell'esterno Nicola Mastrangelo e di Riccardo Crespi, miglior rimbalzista, (6.9 catture a partita). E' concesso buon minutaggio anche a Folli, Galassi e Favali.



Le percentuali del roster raccontano di una squadra ostica, che si presenterà al Flaminio in salute, come dimostrano le 3 vittorie nelle ultime 4 partite.



Intanto RBR ha stretto un accordo di sponsorizzazione con la società Commercianti Indipendenti Associati Società Cooperativa associata CONAD.