FOTO Volantinaggio residenti del quartiere De André in protesta contro la giunta Gnassi

| 07:44 - 09 Febbraio 2020

Il volantinaggio dei residenti di via De André a Rimini.

Come anticipato, i residenti del quartiere De Andrè hanno avviato una forma di protesta contro l'amministrazione comunale di Rimini, a causa di lavori di urbanizzazione non ancora ultimati, dalla ditta incaricata, a distanza di 10 anni dalla costruzione di palazzine di edilizia convenzionata. Ieri (sabato 8 febbraio) è stato effettuato un volantinaggio, spiegano, "per ribadire ai non residenti che parcheggiano in via De André, che la stessa non è una strada comunale ma è un cantiere e che quindi i rischi per danni a cose o persone sono sempre in agguato e sono a loro rischio e pericolo". L'amministrazione comunale di Rimini dal canto suo ha promesso celere risoluzione del problema, con il subentro di un altro soggetto privato attuatore dell'intervento.





La nota dei cittadini



Le richieste

Segnaletica che indichi espressamente ilescluso i residenti.Rimozione immediata di tutte le situazioni di rischio per l'incolumità dei residenti in primi i bambini.Un impegno certo con cronoprogramna per il completamento delle opere.Nell'attesa che ciò avvenga saranno adottate forme di protesta pacifica, tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche su esposte”.