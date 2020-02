Boccette A1, BT Bussecchio fa il sorpasso e il Leon D’Oro Molinella sale sul podio

Sport

Rimini

| 14:29 - 08 Febbraio 2020

In serie A1, si è giocata la 22esima giornata.

Tabellini

Manuel Caffè Bocciofila Imola – Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì 3 – 3 (p.t. 1-2) A. Bacci e D. Cortecchia contro G. Peruchetti e S. Nanni 65-80, V. Cristofori c M. Cicali 102-70, M. Zoffoli e A. Stella c L. Alpi e A. Bandini 67-81, L. D’Ambra c A. Corbetta 76-103, GL. Naldi c C. Leonardi 101-56, C. Sandrini c A. Galli 100-86.

B.T. Bussecchio Forlì – Birra di Paolino Riccione 4 – 2 (p.t. 2-1)

L. Versari e M. Morri c M. Manduchi e A. Fabbri 82-17, I. Minoccheri c A. Donati 108-43, M. Ferrini e E. Lolli c P. Barbanti e P. Felici 41-80, D. Ricci c F. Marchini 108-75, E. Rosa c M. Pritelli 111-60, C. Protti c S. Quieti 76-100.

Leon D'Oro Molinella – Caserme Rosse Bologna 5 – 1 (p.t. 3-0)

A. Pinardi e A. Scarselli c L. Luccarini e V. Alvisi 80-68, F. Corradini c R. Zanna 101-39,

P. Vitelli e M. Bastoni c F. Emeri e A. Soprani 80-43, A. Messori c D. Bongiovanni 108-92, L. Cardinali c A. Brunoni 101-69, GL. Dolzani c M. Bozzoli 80-104.

Circolo Sport Ravenna – Camo Maris Cantonese 4 – 2 (p.t. 2-1)

F. Benedetti e L. Mini c M. Iaccarino e S. Vezzalini 76-82, L. Molduzzi c S. Copelli 100-78, P. Gamboni e M. Grilli c F. Ghelfi e C. Bondavalli 85-58, A. Nadery c G. Camellini 100-99, S. Cardellini c A. Pavarotti 104-84, C. Gasperini c T. Bovo 80-100.

Bbzo Cafè Villanova – L'Artista Caffè Argenta 3 – 3 (p.t. 1-2)

L. De Carli e D. Pasi c D. Morini e D. Melideo 74-80, R. Verlicchi c M. Sgubbi 100-20,

PP. Minguzzi e D. Ancarani c L. Ravaglia e G. Bacchilega 80-62, GL. Franchini c S. Camprincoli 80-106, S. Laghi c F. Giustiniani 61-100, A. Dalmonte c M. Vassura 106-31.

Clai Sasso Morelli Pronto – Poster Settecrociari Cesena 4 – 2 (p.t. 3-0)

S. Bagli e W. Cantelli c J. Taioli e S. Casadei 84-57, A. De Antonis c R. Bassenghi 102-89, L. Molinaro e A. Sandri c F. Ricci e B. Cicognani 81-41, R. Zanelli c M. Fabbri 82-100, M. Brusa c J. Magnani 104-31, L. Turroni c M. Foiera 99-104.

Capitan Bagati Bellaria – Andrea Costa Carpi 3 – 3 (p.t. 1-2)

L. Teodorani e S. Della Chiesa c S. Gavioli e F. Golinelli 58-80, M. Patrignani c A. Panzeri 80-100, C. Vincenzi e M. Funghetti c P. Mazzi e F. Baraldi 80-62, G. Barducci c D. Andreotti 100-47, C. Spadoni c G. Lugli 57-100, R. Galiandro c D. Degli Esposti 100-60.

Tex Master Novellara – President Park Ronco 3 – 3 (p.t. 2-1) D. Baraldi e D. Giampellegrini c G. Sacchetti e R. Romualdi 61-80, D. Gavioli c F. Ferri 100-71, C. Bussei e G. Catellani c M. Fantini e M. Prati 80-7, C. Gualandri c M. Vanin 88-100, L. Beneventi c C. Bartolini 99-100, S. Bussei c C. Graffieti 100-95.

Cava Rivalta Forlì – Hidra RSM Sire Codifiume 2 – 4 (p.t. 0-3) F. Zoffoli e E. Mariotti c D. Ansaloni e F. Visentin 78-80, P. Boni c D. Sargi 45-100, F. Montaguti e M. Solfrini c B. Zanardi e F. Muzzarelli 47-80, G. Padovani c L. Draghetti 100-78, GL. Zoli c I. Giulianini 100-87, R. Rustignoli c M. Celio 92-103.

Classifica

B.T Bussecchio Forlì punti 52, Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 51, Leon D'Oro Molinella punti 50, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì punti 49, Circolo Sport Ravenna punti 40, Clai Sasso Morelli punti 38, Bbzo Cafè Villanova punti 37, Capitan Bagati Bellaria punti 35, Tex Master Novellara punti 32, Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 30, President Park Ronco punti 25, L'Artista Caffè Argenta, Birra di Paolino Riccione e Camo Maris Cantonese punti 20, Hidra RSM Sire Codifiume punti 16, Andrea Costa Carpi punti 15, Caserme Rosse BO punti 13, Cava Rivalta Forlì punti 6.