Tiro con l'arco, i migliori arcieri italiani a Rimini Fiera. Gare in diretta su Rai Sport

| 16:14 - 07 Febbraio 2020

Michele Frangilli, campione in carica indoor.

I migliori arcieri della Penisola sono pronti a darsi appuntamento fra due settimane a Rimini, che torna ancora una volta capitale del tiro con l’arco. Da venerdì 21 a domenica 23 febbraio, infatti, i padiglioni B5-D5 di RiminiFiera ospiteranno la 47esima edizione dei Campionati Italiani indoor e il 6° “Italian Challenge” internazionale per le divisioni arco olimpico, nudo e compound, l’ormai tradizionale gara a coppie che fa da preludio alla grande rassegna tricolore. La Federazione Italiana Tiro con l’Arco ha ufficializzato l’elenco dei qualificati e il programma dell’evento, organizzato dalla società Arco Club Riccione, con in testa il presidente Raimondo Luponetti e il segretario Andrea Bertolino, in sinergia con il comitato regionale Fitarco presieduto da Lorenzo Bortolamasi.



I QUALIFICATI AI TRICOLORI INDOOR Sulla linea di tiro di Rimini (129 paglioni allestiti per i bersagli lo scorso anno) ci sarà, come sempre, il meglio del movimento italiano di questo sport. Nell'arco olimpico a sfidare il campione in carica Michele Frangilli (Aeronautica Militare) ci saranno quasi tutti gli azzurri inseriti nei Gruppi Nazionali Olimpici, dagli avieri Marco Galiazzo, Marco Morello, David Pasqualucci e Luca Melotto, ai più giovani Federico Musolesi (Castenaso Archery Team), Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia), Yuri Belli (Arcieri Aquila Bianca) e Matteo Canovai (Arcieri Augusta Perusia), fino ad arrivare agli specialisti dell’indoor Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre) e Matteo Fissore (Malin Archery Team).

Nel femminile oltre ad Elena Tonetta, vincitrice del 2019, arriveranno in riva all’Adriatico tutte le arciere nel giro della Nazionale. Chiara Rebagliati (Arcieri Torrevecchia), Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Tanya Giada Giaccheri (Aeronautica Militare), Lucilla Boari (Fiamme Oro), Vanessa Landi (Aeronautica Militare), e le titolari alle ultime due Olimpiadi Pia Lionetti (Aeronautica Militare), Claudia Mandia (Fiamme Azzurre) e Jessica Tomasi (Aeronautica Militare). Tra i qualificati nelle classi giovanili figurano poi tutti gli azzurrini, intenzionati ad impensierire i big della disciplina nella rassegna tricolore.



Hanno raggiunto i punti utili alla qualificazione ai Campionati Italiani Indoor anche tutte le stelle del compound. Al maschile il campione in carica Arcangelo Borruso (Arcieri Del Roccolo) dovrà difendere il proprio trono dalle insidie degli azzurri Sergio Pagni (Arcieri Città di Pescia), Jesse Sut (Kosmos Rovereto), Federico Pagnoni (Arcieri Montalcino), Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo) e poi ancora da Valerio Della Stua (Arcieri Pol. Solese), reduce dall’argento al Roma Archery Trophy, Viviano Mior (Kosmos Rovereto), Alex Boggiatto (Arcieri Collegno) e Fabio Ibba (Arcieri Cormòns), senza dimenticare il campionissimo di Campagna e 3D Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre), sempre più a suo agio con il compound in mano nelle competizioni indoor.

Tra le donne gli occhi di tutti saranno puntati sulle più volte titolari in Nazionale Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino), Anastasia Anastasio (Marina Militare), Sara Ret (Arcieri Cormons), Irene Franchini (Fiamme Azzurre). Come per l’olimpico, anche nel compound sono tra i qualificati tutti gli arcieri delle Nazionali Giovanili.

Nell’arco nudo spiccano le presenze di quegli arcieri che ogni anno portano l’Italia in cima al podio delle competizioni internazionali Campagna e 3D. Tra i tanti grandi nomi qualificati per Rimini spiccano Daniele Bellotti (Arcieri Fivizzano), Eric Esposito (Arcieri Audax Brescia), Alessio Noceti (Arcieri Delle Alpi) al maschile, e Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), Chiara Benedetti (Arcieri Eugubini), Eleonora Strobbe (Arcieri Altopiano Pinè) in campo femminile. Per loro la concorrenza arriverà non solo dalla classe Senior ma dagli agguerritissimi Master, presenti anche nel ricurvo e nel compound, e dai giovani, con in testa la campionessa della passata edizione Sara Caramuscia (Arcieri Amici Di Reno).

Tra gli arcieri qualificati per i Campionati Italiani Indoor anche i pezzi da novanta della Nazionale Para-Archery, tra cui Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre), Eleonora Sarti (Fiamme Azzurre), Maria Andrea Virgilio (Dyamond Archery Palermo), Giulia Pesci (Arcieri Ardivestra) e Alberto Simonelli (Fiamme Azzurre) che però saranno impegnati in contemporanea a Dubai nella prima trasferta internazionale del 2020 della Nazionale.



I CAMPIONI IN CARICA Nell’arco olimpico l’edizione 2019 è andata a Michele Frangilli, salito per la nona volta sul primo gradino del podio indoor grazie al successo su Alessandro Paoli. Al femminile vittoria per Elena Tonetta, che si è presa la finale contro Chiara Rebagliati: per l’azzurra dell’Aeronautica un successo importante arrivato dieci anni dopo l’ultimo titolo indoor della sua carriera.

Nel compound la linea di tiro di RiminiFiera – location ideale per manifestazioni sportive che per dimensioni e numeri di adesioni non possono essere ospitate in un palazzetto dello sport - aveva portato fortuna ad Arcangelo Borruso, alla prima assoluta sul tetto d’Italia dopo la vittoria su Carlo Bernardini. Meno sorprendente il successo di Marcella Tonioli nel femminile: la punta di diamante della Nazionale si è portata a casa il quinto “scudetto” in carriera superando in finale Anastasia Anastasio.

Nell’arco nudo il campione in carica ormai da due edizioni è Giuseppe Fonti, che nel 2019 ha concesso il bis battendo Fabio Bibiani. Dal femminile è arrivata una delle più belle storie degli ultimi campionati di Rimini: l’oro è infatti andato alla 16enne Sara Caramuscia, che in finale ha sconfitto un mostro sacro della disciplina del calibro di Cinzia Noziglia.

Le squadre campioni in carica sono: Arcieri Iuvenilia e Arcieri Torrevecchia nell’arco olimpico, Arcieri Solese e Arcieri Torrevecchia per il compound, gli Arcieri del Sole e il Cus Roma nell’arco nudo.



Ad aprire l’intensa tre giorni di competizioni sarà venerdì 21 febbraio il 6° Italian Challenge, gara mixed team iscritta a calendario internazionale World Archery per compound e arco olimpico ed interregionale per arco nudo, con abbinato un Torneo Secondario individuale: già superato il numero di iscrizioni dello scorso anno (cinquecento partecipanti) anche in considerazione del fatto che questa specialità esordirà come gara proprio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, cinque mesi più tardi. Poi riflettori accesi sui 47esimi Tricolori indoor, sabato 22 e domenica 23 febbraio, con protagonisti centinaia e centinaia di arcieri di tutte le età, dai Ragazzi fino ai Master passando per le stelle azzurre della disciplina, entusiasti di gareggiare uno accanto all’altro, come non capita praticamente in nessun altro sport.



GARE IN DIRETTA STREAMING, POI SU RAI SPORT – Le frecce di Italian Challenge e Campionati Italiani Indoor di Rimini avranno, come al solito, ampia visibilità mediatica. Per i tre giorni di gare YouArco, canale ufficiale Youtube della Fitarco, trasmetterà in diretta streaming le competizioni. I Tricolori indoor avranno poi come vetrina Rai Sport, che nei giorni successivi all’evento manderà in onda un’ampia sintesi delle finali.



