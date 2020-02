Un San Valentino nell'anno felliniano al Grand Hotel di Rimini

Eventi

San Valentino al Grand Hotel di Rimini.

Al Grand Hotel di Rimini, lusso ed eleganza fanno spesso rima con coccole e riposo. Per questo, ancora di più nel giorno della festa degli innamorati, il Grand Hotel Rimini, fiore all’occhiello dell’hotelerie italiana e del Gruppo Batani Select Hotels, propone percorsi dedicati a chi si vuole ritagliare uno spazio tutto per se’ (e per la coppia). Molte le opportunità per vivere a pieno San Valentino, a cominciare dalla cena romantica, con un menù pensato appositamente per una sera dedicata all’amore dallo chef Claudio Di Bernardo.

Il Grand Hotel di Rimini, nell’anno felliniano per definizione, il 20 gennaio 2020 il maestro del cinema italiano, nato a Rimini, avrebbe compiuto 100 anni, è il luogo ideale nel quale trascorrere una o più giornate di relax, grazie ad una cucina ricercata, ma anche al centro benessere “Dolce Vita”, nel quale sono stati pensati percorsi “per lei”, “per lui”, e naturalmente “di coppia”, come il massaggio per due.



Le proposte nel dettaglio

Soggiorno in camera doppia Executive rinnovata. Ricca prima colazione a buffet con golose proposte, dolci e salate, centrifughe, pancake fatti al momento e frutta fresca nei saloni storici del Grand Hotel di Rimini. Kit benessere con accappatoio, telo e ciabatte. Aperitivo di benvenuto. Cena romantica con aperitivo di benvenuto nel ristorante “La Dolce Vita”. Late check-out fino alle ore 14:00



Costo: 330 € a coppia in camera doppia executive

In più sorprendete la vostra dolce metà con momenti esclusivi nella nostra SPA “Dolce Vita” con: percorso benessere con accesso illimitato fino alle ore 23,00 (su prenotazione). Candle massage di 50 minuti per lui e lei. Uno speciale gift per lei