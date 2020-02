Cattolici cinesi, Messa festiva del Vescovo di Rimini

Attualità

| 15:41 - 07 Febbraio 2020

Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini.

Domenica 9 febbraio, alle ore 10, il Vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, celebrerà la s. Messa festiva presso la parrocchia di S. Innocenza, a Montetauro. Concelebrerà il parroco don Lanfranco Bellavista. A Montetauro, dove opera l’associazione pubblica di fedeli e casa della carità “Piccola Famiglia dell’Assunta”, è presente una folta e vivace comunità cinese cattolica. Si tratta di una ottantina di fedeli, per lo più famiglie giovani, ben integrate nel territorio circostante, con lavoro dipendente presso ditte italiane. Celebrare la messa anche con la comunità cattolica cinese è un piccolo, fraterno segnale di vicinanza della Chiesa riminese nei confronti del popolo cinese così colpito in questo momento, ma anche di prossimità e rassicurazione, per evitare ogni forma di allarmismo o peggio di discriminazione anche sul nostro territorio.