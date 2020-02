Celebre band rock condivide il video omaggio di una fan, la santarcangiolese Beatrice Barducci

Attualità

Poggio Torriana

| 15:16 - 07 Febbraio 2020

Immagini delle riprese del video tributo.

Un prestigioso riconoscimento, attraverso "retweet" social, per la santarcangiolese Beatrice Barducci, autrice di un video tributo alla band olandese "Within Temptation". Il video, girato tra Poggio Torriana e Savignano sul Rubicone, in collaborazione con "La Rosa d'acciaio" e "WovFilm" è stato infatti ricondiviso dalla band sui propri canali social ufficiali, con bacino d'utenza di circa due milioni di fan. La band sarà in concerto, per l'unica data italiana, il 14 Aprile presso il Forum di Assago, assieme agli Evanescence in occasione del "Worlds Collide Tour".