Disagi per gli studenti di Misano, zona Santamonica: arrivano modifiche al percorso degli autobus

Attualità

Misano Adriatico

| 12:44 - 07 Febbraio 2020

Autobus della linea 55 di Misano Adriatico.

Il Comune di Misano Adriatico, di concerto con Start Romagna e AMR ha dato risposta alla domanda emersa da studenti che transitano su via Tavoleto, sulle linee di collegamento coi poli scolastici di Riccione e Rimini.



I ragazzi misanesi residenti in zona Santamonica abitualmente scendevano alla fermata Cella, lontano dalle abitazioni. La soluzione, su proposta dell’Amministrazione, è stata trovata con la modifica del tragitto della linea 55 (via Tavoleto – rotatoria Ducati) che ora svolterà a sinistra sulla Strada Provinciale 50, proseguirà su via del Carro e quindi sul percorso tradizionale. La modifica è appositamente dedicata al trasporto degli studenti, che utilizzando la presenza del bus in coincidenza potranno raggiungere agevolmente l’abitato di Santamonica. La soluzione sarà attiva da lunedì 10 febbraio.



“L’ascolto della domanda delle famiglie e la sinergia collaborativa con gli enti preposti che ringraziamo – commenta il Comune di Misano – hanno reso possibile una soluzione in tempi brevi”.