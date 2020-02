Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:23 - 07 Febbraio 2020

Sindaco Filippo Giorgetti, il Vice Sindaco Bruno Galli e l'Assessore alla Cultura Michele Neri con alcuni studenti.

Studenti delle terze medie venerdì mattina al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina per l'incontro “Testimonianze e immagini di una tragedia di confine”. L'appuntamento rientra nelle celebrazioni definite dall'Amministrazione Comunale per il Giorno del Ricordo; in apertura, i saluti istituzionali con il Sindaco Filippo Giorgetti, il Vice Sindaco Bruno Galli e l'Assessore alla Cultura Michele Neri.