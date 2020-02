Altalene, scivoli e giochi nuovi arrivano nei parchi di Coriano

Attualità

Coriano

07 Febbraio 2020

Un parco di Coriano.

In questi giorni l’amministrazione comunale di Coriano sta posizionando in alcuni parchi giochi, altalene e scivoli per bambini.

Al parco Bellini a Sant’Andrea in Besanigo verranno installati altalena e scivolo, più un gruppo panca/tavolo nella zona dove già erano presenti i giochi.

Al parco Zaghini a Coriano capoluogo verrà installata una altalena, al parco Viganò di Ospedaletto un’altalena (in sostituzione di una vecchia), uno scivolo e 2 giochi a molla, al parco Don Milani a Ospedaletto un’altalena (in sostituzione di quella vecchia).

Al parco del Sole a Cerasolo verranno installati due gruppi panca/tavolo e nel parchetto Via dei Tigli due giochi a molla.

Completano la fornitura alcune panchine che saranno posizionate a Mulazzano, Coriano e Sant’Andrea in Besanigo.



La fornitura degli arredi e dei giochi, compresi di montaggio e installazione è di circa 25.000 euro.



Nei prossimi giorni verranno piantumati nei giardini delle scuole di tutto il comune, arbusti e alberi che andranno ad abbellire e soprattutto a creare barriere naturali verso le strade più trafficate, contribuendo a mitigare il cambiamento climatico e a filtrare gli inquinanti urbani.