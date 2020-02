Opera lirica per ragazzi allo spazio Tondelli di Riccione, in scena Puccini

Eventi

Riccione

| 12:09 - 07 Febbraio 2020

Un momento di "I love you Tosca" - foto di Guido Mencari.

Allo Spazio Tondelli di Riccione continuano gli appuntamenti con i capolavori dell’opera lirica in versione per ragazzi (e non solo). Protagonista è Kinkaleri, collettivo di ricerca teatrale tra i più apprezzati in Italia, che per tre domeniche di fila propone la sua originale interpretazione dei classici di Giacomo Puccini. Dopo il recente successo ottenuto dalla versione della Turandot, domenica 9 febbraio, alle 16.30, va in scena I love you Tosca, opera in tre atti liberamente ispirata alla Tosca.



Come spesso accade nell’opera pucciniana, ancora una volta siamo di fronte a una storia di amore e potere, ora ambientata nella Roma del 1800, sconvolta dalla caduta della prima Repubblica romana. L’opera forse più drammatica di Puccini tiene in costante tensione lo spettatore. Tutto ruota attorno a Floria Tosca, personaggio fascinoso che incarna l’energia del recitar cantando. Il suo travagliato amore viene cantato e messo in scena dalla soprano Yanmei Yang e da Marco Mazzoni, performer che in un vortice di colpi di scena accoglie tutti gli altri personaggi, dal pittore Cavaradossi al sadico barone Scarpia. Arie memorabili come E lucevan le stelle fanno da colonna sonora a un’opera sorprendente: intrighi di potere che nel gioco del teatro conquistano ogni età.



Prodotto da Kinkaleri in collaborazione con il Teatro Metastasio – Stabile della Toscana e con la Fondazione Toscana Spettacolo, I love you Tosca ha una durata di 50 minuti ed è consigliato a partire dai 6 anni di età. Come tutti gli appuntamenti della rassegna La bellina – sezione per ragazzi e famiglie del cartellone La bella stagione – lo spettacolo ha un costo di ingresso di 6 euro (accesso gratuito per i bambini sotto i 4 anni). È possibile acquistare i biglietti sul circuito liveticket.it o presso la biglietteria dello Spazio Tondelli (orari: giovedì, ore 14-19; sabato, ore 10-13; domenica, due ore prima dello spettacolo).





Il 16 febbraio la trilogia pucciniana di Kinkaleri si completerà con Butterfly.