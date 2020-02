Al Fulgor di Rimini la rassegna Cinema FeRoce si apre con "Shelter-Farewell to eden"

Eventi

| 12:05 - 07 Febbraio 2020

Lunedì 10 febbraio ore 21:00 il primo appuntamento con la proiezione del documentario Shelter-Farewell to eden (Italia/Francia 2019, '81) ospite in sala per l'occasione, il regista, Enrico Masi.



Il documentario, prodotto fra Sardegna, Emilia, Liguria, le Alpi Marittime e Parigi e stato girato nel corso di tre anni, ed è strutturato come una narrazione onirica rivolgendosi al pubblico come un intimo diario, quello di Pepsi, militante transessuale alla ricerca di un imPiego stabile in un'isola di fede mussulmana: le Filippine.

Un dramma personale, che si riflette all'interno di paesaggi naturali e suburbani.



L'intera rassegna queer è stata ideata dal collettivo PRIDE OFF in collaborazione dell'Associazione Margaret e il sostegno di Cinema Fulgor e Cinema Settebello.

Pride Off è un collettivo di Rimini che si batte contro ogni forma di discriminazione in ottica intersezionale, a partire da un posizionamento transfemminista queer. Organizza iniziative culturali e in particolare promuove uno spezzone indipendente all'interno della parata del Rimini Summer Pride.



Associazione Margaret è un’associazione riminese che nasce dall’unione di un gruppo di donne con formazione di studio antropologica e con esperienze lavorative in ambito sociale. L’obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere e divulgare la conoscenza di tematiche di tipo antropologico attraverso l’organizzazione di eventi, incontri, formazioni e attività.



I prossimi documentari della rassegna "CINEMA FeROCE" saranno:



- Lunedì 30 marzo, "Linfa" di Carlotta Cerquetti. Incontro con la regista, proiezione del documentario e performance djset di Lilith Primavera



- Data da definirsi: "Gli anni amari" di Andrea Adriatico. Incontro con il regista e proiezione del documentario.





Programma, lunedì 10 febbraio Cinema Fulgor:



Ore 21:00 - Presentazione del documentario da parte del regista Enrico Masi



Ore 21:15 - Proiezione del documentario Shelter - Farewell to eden (proiettato in v/o sottotitolato)



Ore 22:30 - Dibattito con il regista Enrico Masi







Ingresso 8,00 euro. Over 65 e studenti 5,00 euro. I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor la sera della proiezione o nei giorni precedenti negli orari di apertura (16:00 - 21:00). Lunedì dalle 20:30 alle 22:00. Non si accettano prenotazioni.