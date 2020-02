Rimini: educazione alla cittadinanza, parte il corso per docenti "The World is Home"

Attualità

Rimini

| 11:14 - 07 Febbraio 2020

Uno dei momenti di "The World is Home".

Ad integrazione dei laboratori che coinvolgeranno 55 classi nell’ambito del Progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale “The World is Home” promosso dal Comune di Rimini, partirà a breve anche il corso di aggiornamento docenti, gratuito ed accreditato dal MIUR per il riconoscimento dei crediti formativi.



Il corso vede il coinvolgimento delle associazioni aderenti al Forum Cooperazione Internazionale ed Educazione alla Pace con il coordinamento della OnG EducAid e sarà incentrato sull’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 dai 193 Paesi membri dell’ONU che indica 17 Obiettivi da raggiungere entro il prossimo decennio. Tali Obiettivi - i cosiddetti OSS in italiano o SDGs in inglese - riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui e vertono su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, solo per citarne alcuni.





Gli incontri in programma sono cinque e si svolgeranno tra febbraio e marzo 2020, presso la Sala Marvelli della Provincia di Rimini, in via Dario Campana 64, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, secondo il seguente calendario:





giovedì 13 febbraio 2020

L’Agenda 2030 e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

a cura di EducAid



Introduzione alle tematiche proprie dell’Agenda 2030, con particolare attenzione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile inerenti pace, migrazione, ambiente, lotta alla povertà e multiculturalità.







giovedì 20 febbraio 2020

Consumo responsabile e cittadinanza attiva: costruire una comunità sostenibile

a cura di Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazioni ed ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere



Focus sul macrotema dei cambiamenti climatici e dell’iniqua distribuzione delle risorse per la promozione di una cultura di consumo responsabile e lo sviluppo di una comunità sostenibile ed anti-discriminatoria.







giovedì 5 marzo 2020

Valorizzazione dell’economia circolare e a basso impatto ambientale

a cura di Associazione Pacha Mama



Presentazione di uno studio di impatto del commercio equo-solidale ed eco-compatibile sulle comunità locali, con ricaduta virtuosa sulla qualità della vita e sugli indicatori previsti dall’Agenda 2030.







giovedì 19 marzo 2020

Conoscere la povertà e i servizi che la contrastano

a cura di Caritas Rimini



Analisi di aspetti salienti della povertà attraverso l’illustrazione di progetti concreti di solidarietà sociale e dei servizi offerti dalle strutture gestite dall’associazione.







giovedì 26 marzo 2020

La non-violenza nell’ambiente scolastico

a cura di Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII



Illustrazione di metodologie volte a favorire una maggiore consapevolezza rispetto ai conflitti e alla loro gestione. Scambio di buone prassi attraverso il confronto attivo tra i partecipanti mediante tecniche tratte dal Teatro dell’Oppresso.





Per informazioni ed iscrizioni: tel. 0541 28022 - 348 4737918.