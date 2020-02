Non rispetta gli arresti domiciliari, in carcere 33enne residente a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 10:17 - 07 Febbraio 2020

Carabinieri in servizio.

Un 33enne di origine albanese ai domiciliari, è stato portato in carcere dai Carabinieri di Cattolica. L'uomo, agli arresti per vecchi fatti legati alla droga, in diverse occasioni non ha rispettato le prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria relativamente proprio agli arresti domiciliari. Giovedì sera è stato portato in carcere a Rimini.





Una 50enne originaria della Lombardia è stata arrestata giovedì pomeriggio dai Carabinieri di Misano Adriatico. La donna, con precedenti per furto, era in libertà vigilata ma ha continuato ad infrangere la legge. Per questo il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha emesso l'ordine di carcerazione. La donna si trova in carcere a Forlì.