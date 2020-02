Terzo archeologo abusivo scoperto dai Carabinieri di Saludecio: recuperati anelli antichi

Cronaca

Saludecio

| 10:09 - 07 Febbraio 2020

I gioielli antichi sequestrati dai Carabinieri.

Un altro ritrovamento di reperti storici a Saludecio sempre nell'abitazione di un altro "archeologo", un pensionato 66enne, incensurato. I Carabinieri stanno continuando a portare alla luce un vero e proprio giro di "archeologi abusivi" in Valconca. Anche in questo caso l'uomo ha giustificato la presenza di tutto il ricco materiale, come risultato delle oramai consuete domeniche a spasso con il metaldetector. Tra il materiale ritrovato anelli in bronzo, metallo e un bracciale. Tutto è stato sequestrato e il 66enne è stato denunciato per impossessamento illecito di beni culturali.



Questo l'elenco dei pezzi recuperati:



Un anello metallico da donna, risalente ad epoca compresa tra xvii° e xviii° secolo;

Un anello metallico risalente ad epoca compresa tra xix° e xx° secolo;

Un bracciale da donna risalente ad epoca compresa tra xix° e xx° secolo;

Un anello in metallo risalente al xx° secolo;

Un anello in bronzo, risalente ad epoca compresa tra il xvii° e xx° secolo;