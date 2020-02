Anziani raggirati e derubati a Bologna da due donne residenti a Coriano

Cronaca

Coriano

| 07:21 - 07 Febbraio 2020

Anziani raggirati e derubati.

Una delle ladre si fingeva vicina di casa e diceva che le era caduto un cosmetico dal davanzale al terrazzo della vittima, nel frattempo la complice entrava nell'appartamento e rubava soldi e gioielli. Era questo il modus operandi di due donne, individuate dalla Polizia e ritenute responsabili di almeno tre furti con raggiro a persone anziane avvenuti la primavera scorsa a Bologna. Si tratta di una 51enne originaria del Reggiano e di una 22enne nata in provincia di Bergamo, entrambe residenti a Coriano. Per entrambe è scattata la misura cautelare dell'obbligo di dimora, con divieto di uscire di casa nelle ore notturne. Alle due donne, che sono di origine sinti e hanno un legame di parentela, la Polizia attribuisce tre episodi. Sono furti avvenuti fra aprile e maggio 2018 ai danni di pensionate fra gli 80 e i 90 anni. Il bottino variava dalle poche centinaia di euro ai 6.000 euro. Gli investigatori sospettano che la coppia possa essere coinvolta in almeno altre tre furti analoghi avvenuti nello stesso periodo e con la stessa tecnica.