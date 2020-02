Donna minaccia il suicidio per problemi economici, salvata dalla Polizia

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 16:33 - 06 Febbraio 2020

Scongiurato il suicidio di una 46enne di origine milanese.

Agenti della Squadra Volante della Polizia hanno dissuaso una 46enne di origine milanese a compiere un estremo gesto: è quanto avvenuto, alle 18 circa di martedì 4 febbraio, a Bellaria Igea Marina. E' stato un poliziotto amico della donna a convincerla in primis a dare per telefono la propria posizione precisa (la sala operativa della Questura era riuscita a individuare la città, Bellaria) e poi a desistere dai propositi suicidi, facendo leva sulla grande sofferenza che avrebbero provato i suoi cari per la sua scomparsa. La donna, messa al sicuro, si è abbandonata con i poliziotti a un pianto liberatorio, raccontando di vivere un momento difficile a causa di problemi economici. Ad allertare la Sala Operativa dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura era stata la Polizia Postale, a seguito della segnalazione di un amico della donna, che aveva annunciato di volersi suicidare sulla propria pagina Facebook.