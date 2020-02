Calcio D, Savignanese: mister Oscar Farneti dà le dimissioni

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:10 - 06 Febbraio 2020

Oscar Farneti con il vice Alfredo Cardinale (foto Roberto Magnani).

La Savignanese comunica che mister Oscar Farneti ha rassegnato le dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra e la società ha accettato la sua decisione. "Tutta la Savignanese desidera ringraziare Oscar per la sua ultradecennale esperienza sulla panchina della compagine giallobù. Un ciclo fatto di enormi soddisfazioni, traguardi raggiunti, giovani scoperti e lanciati in piena sintonia con la linea societaria. Una grandissima persona che ha dato l'anima per la Savignanese. A lui vanno i migliori auguri per le sue prossime esperienze. Grazie Oscar!" recita il comunicato della Savignanese. La matricola gialloblù è all'ultimo posto della classifica, con 17 punti, in compagnia del Ciliverghe che nell'ultimo turno ha vinto lo scontro diretto (3-2). Oscar Farneti da 15 anni era sulla panchina della Savignanese. La sua è stata una decisione inaspettata. Per il momento la squadra è guidata dal vice Alfredo Cardinale che domenica sarà squalificato. In panchina andrà Franco De Falco.