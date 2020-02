Meteo Rimini: weekend nel segno del sole. Da lunedì ancora forte vento da sud-ovest

Attualità

| 16:02 - 06 Febbraio 2020

Bollettino meteo per il weekend del 7-9 febbraio.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Venerdì 7 Febbraio



Stato del cielo: In prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in diminuzione, comprese tra -2°C e +2°C, massime in lieve aumento, comprese tra +9°C e +12°C.

Venti: deboli occidentali al mattino, in rotazione dai quadranti orientali tra pomeriggio e sera.

Mare: calmo.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 8 Febbraio 2020



Stato del cielo: Poco nuvoloso al mattino, fino a nuvoloso tra pomeriggio e serata per il sopraggiungere di nubi medio-alte e stratificate da Ovest.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, comprese tra -2°C e +2°C, massime in lieve diminuzione comprese tra +9°C e +11°C.

Venti: deboli variabili, in prevalenza occidentali.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: molto alta.



Domenica 9 Febbraio 2020



Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con schiarite anche ampie nel corso della giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, minime comprese tra +2°C e +4°C, massime comprese tra +10°C e +12°C.

Venti: deboli occidentali con rinforzi da Sud-Ovest tra pomeriggio e sera sui rilievi.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



LINEA DI TENDENZA: La settimana si aprirà all’insegna di un contesto meteorologico stabile sul Riminese seppur con nuvolosità irregolare in transito sia Lunedì 10 sia Martedì 11 Febbraio.

Ventilazione in deciso rinforzo da Sud-Ovest nella notte tra Domenica e Lunedì, con raffiche che potranno risultare tra il moderato e il forte fin sul settore costiero nei primi due giorni della nuova settimana. Maggiori nubi Mercoledì 12 Febbraio con temperature in diminuzione e possibile seconda parte della settimana maggiormente instabile, anche se tale aspetto è verificare con i prossimi aggiornamenti.



