Boom degli affitti brevi su Rimini: Airbnb e Casa Vacanze realtà oramai consolidate

| 14:52 - 06 Febbraio 2020

Crescita esponenziale dell’offerta di affitti turistici e locazioni brevi a Rimini.



Da cinquanta a 358 operatori in meno di 5 anni: è racchiusa in questo dato la crescita esponenziale dell’offerta di affitti turistici e locazioni brevi sul territorio del comune di Rimini. Uno sviluppo che non sorprende e che segue il trend nazionale, che vede nelle locazioni brevi un fenomeno ormai consolidato: portali come Airbnb, Casa Vacanze e altri ancora vanno infatti ormai ad integrarsi con l’offerta alberghiera tradizionale, raggiungendo un’ampia capacità ricettiva. Anche a Rimini dunque questa forma di ospitalità legata alle locazioni delle seconde case assume sempre più rilievo, andando a completare l’offerta ricettiva garantita dalle oltre 1.300 strutture alberghiere attive sul territorio e che rappresentano la principale formula di ospitalità del nostro territorio.





