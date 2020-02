Boccette A2, rallenta la capolista Bussecchio 1 con un pareggio

Sport

Rimini

| 14:44 - 06 Febbraio 2020

In serie A2 si è giocata la 22esima giornata.





Si consolida il podio che rimane comunque ben definito: la capolista Bussecchio 1 rallenta con un pareggio casalingo imprevisto contro Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 RA; a cinque lunghezze un irrefrenabile RG Impianti Settecrociari Cesena che nel suo momento migliore spazza via ogni velleità del Liberio Montaletto Cervia RA infliggendogli un sonoro cappotto. Ancora cinque punti per arrivare al terzo gradino del podio dove Time Out Martorano Cesena svolge il suo compito e supera di misura i riminesi del Pizzeria Auriga Paradise Rimini.

Tabellini

Bussecchio 1 Forlì – Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 RA 3 – 3 (p.t. 2-1)

F. Cimatti e G. Bonoli contro G. Fenati e F. Bandini 84-9, R. Paterna c GL. Chiarini 84-104, E. Corticchia e A. Sansovini c M. Castellucci e F. Mengozzi 81-72, M. Stipcevich c J. Cornacchia 100-44, GP. Gardini c R. Assirelli 59-101, M. Biagini c R. Linari 61-105.

RG Impianti Settecrociari Cesena – Liberio Montaletto Cervia RA 6 – 0 (p.t. 3-0)

M. Convertino e L. Golinucci c S. Raggi e M. Marchetti 82-53, D. Brighi c M. Magnani 101-82, M. Borgini e An. Ricci c P. Fattori e N. Tassinati 81-65, O. Bianchi c D. De Lorenzi 101-84, G. Morgagni c C. Cicognani 101-89, GL. Casavecchia c R. Padoan 104-39.

Time Out Martorano Cesena – Pizzeria Auriga Paradise Rimini 4 – 2 (p.t. 2-1)

D. Daltri e G. Barducci c L. De Carolis e R. ciavatta 82-24, A. Alessandri c A. Buldrini 100-80, R. Moro e A. Braghittoni c A. Ricci e R. Costantini 45-80, M. Tumedei c P. Zafferani 101-81, L. Biondi c GL. Lisi 64-104, F. Calderoni c R. Zanotti 106-98.

President Park Forlì – Bussecchio Forlì 2 1 – 5 (p.t. 1-2)

A. Samorì e L. Belluzzo c C. Fabbri e M. Masotti 44-80, M. Locchi c M. Merloni 100-73,

S. Tagliaferri e M. Magnani c E. Lolli e M. Ferrini 44-80, GL. Turci c L. Paniccia 29-101,

F. Collinelli c G. Marzoli 91-102, G. Forcellini c F. Ferrini 95-101.

Energia Fluida Riccione – Sport San Vittore Cesena 2 – 4 (p.t. 0-3)

F. Bartoli e M. Piersanti c D. Magalotti e M. Casadei 54-80, P. Cau c C. Pieri 39-100,

S. Di Ghionno e L. Fabbri c M. Rossi e C. Caminati 49-83, A. Iuzzolino c L. Franceschini 57-100, A. Santoro c A. Ruffilli 103-63, A. Nicolini c Y. Comandini 110-88.

Taverna Verde Forlì 2 – Cayman 32 Taverna V. Forlì 3 – 3 (p.t. 2-1)

G. Mordenti e R. Ricci c W. Foschi e E. Giordani 83-62, C. Bernardini c A. Casadei 89-100, P. Matulli e G. Cicognani c L. Bandini e A. Garavini 84-72, A. Scarpellini c S. Dallara 49-102, C. Tittozzi c M. Valzania 113-85, V. Zanfini c F. Petrini 42-100.

Sport Gatteo FC – Circolo Auser Fanano Caffè Giglio RN 3 – 3 (p.t. 2-1)

A. Amadori e R. Valbonesi c M. Di Marco e P. Clementi 53-80, M. Mazzarini c C. Ugolini 100-76, M. Lombardi e M. Maestri c W. De Mattei e A. Lapi 80-55, M. Garattoni c F. Leonardi 85-106, GL. Bianchini c A. Andruccioli 70-102, D. Sorci c M. Borselli 105-61.

I Fiori Faenza – Santamargherita Bellaria RN 4 – 2 (p.t. 2-1)

A. Pezzi e N. Russo c L. Vaenti e R. Moriconi 69-80, D. Carapia c R. Belletti 100-49,

P. Marocchi e F. Scalini c M. Tavone e Y. Corbelli 80-43, B. Bracchi c M. Zamagna 100-88, C. Pambieri c S. Tamburini 100-99, S. Liverani c E. Matteini 57-100.

Riposo: – Branzolino FC

Classifica Bussecchio 1 Forlì punti 46, RG Impianti Settecrociari Cesena punti 41, Time Out Martorano Cesena punti 38, President Park Forlì, Energia Fluida Riccione e Cayman 32 Taverna V. Forlì punti 33, Sport San Vittore Cesena punti 32, Liberio Montaletto Cervia e Circolo Auser Fanano Caffè Giglio PU punti 31, Bussecchio 2 Forlì punti 28, Santamargherita Bellaria e Sport Gatteo FC punti 27, I Fiori Faenza punti 25, Pizzeria Auriga Paradise Rimini punti 19, Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 punti 15, Branzolino FC punti 11, Taverna Verde 2 Forlì punti 10.