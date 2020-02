Basket giovanile, l'Under 18 Titans/RBR sbanca Ferrara

Sport

Repubblica San Marino

| 14:23 - 06 Febbraio 2020

La squadra Under 18 Titans/RBR.

È una vittoria fantastica quella ottenuta dalla Pallacanestro Titano/RBR a Ferrara nella terza giornata di ritorno del campionato Under 18 d’Eccellenza (60-72) I Titans sbancano il campo di un top team del girone e lo fanno con una prova di grande autorità, conducendo il match dal secondo quarto e andando in fuga nel parziale conclusivo. Nel +12 finale sono da segnalare i 18 punti con 13 rimbalzi di Tommy Felici, i 14 punti con prezioso percorso netto ai liberi di Daniele Buo e i 12 con 3/5 da tre di Francesco Palmieri.



PRIMO TEMPO. L’inizio di gara è favorevole alla Vis, che sale 6-0 ed è decisa a mandare un segnale preciso al match. I Titans intanto entrano nel match e reagiscono a suon di canestri, ma i primi dieci minuti di gioco scorrono via con Ferrara in vantaggio e con un margine che non si discosta molto da quello iniziale (21-16 al 10’). Nel secondo quarto cambia la direzione del match, con i ragazzi di coach Padovano ad alzare decisamente l’intensità difensiva e a concedere pochissimo a una squadra con un attacco super (escludendo la gara con Pesaro, 82.2 punti di media segnati in casa). Ferrara nei dieci minuti che precedono l’intervallo segna sette punti e questo significa tanto della corazza vestita da San Marino per l’occasione. Aggancio e sorpasso arrivano negli ultimi minuti, al 20’ è 28-33.



SECONDO TEMPO. Di ritorno dagli spogliatoi partono bene Felici e compagni. Il vantaggio di chi viaggia resta solido, sempre attorno ai due possessi di margine ma mai oltre la doppia cifra. In sintesi, una gara condotta anche in questi attimi con autorità, anche se niente affatto chiusa (42-50 al 30’). Nel quarto parziale i padroni di casa alzano l’intensità, ma i nostri reagiscono molto bene e trovano ottime soluzioni in attacco. Il vantaggio della Pallacanestro Titano/RBR cresce fino al 49-66 a quattro minuti dalla fine, dunque gara decisamente ben indirizzata. Ferrara reagisce e torna a -10, ma i Titans controllano e col canestro di Flan allo scadere chiudono sul +12.



Il tabellino



VIS 2008 FERRARA – PALL. TITANO/RBR 60-72



FERRARA: Bacilieri 8 (4/7), Husam 6 (0/3, 2/5), Ticic 2 (0/2), Balducci 8 (3/7, 0/5), Manojlovic 8 (4/6), Dal Pozzo (0/1, 0/4), Galliera Ricci 7 (2/5, 0/1), Fabbri (0/1), Caloia 6 (3/6, 0/3), Mazzagatti 10 (3/4, 0/1), Simonetti 5 (2/3, 0/2), Bonanni. All.: Lilli.



TITANO/RBR: Flan 8 (3/6), Palmieri 12 (1/3, 3/5), Squarcia 2 (1/1), Buzzone 6 (3/5, 0/1), Felici 18 (7/16), Buo 14 (3/4, 1/1), Semprini 6 (3/5, 0/1), Gaspari 6 (0/3, 2/5), Torelli, Alviti, Riva, Pasolini. All.: Padovano.

. 60-72: 21-16, 28-33, 42-50, 60-72.