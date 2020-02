Santarcangelo festeggia il Carnevale con il corteo di 14 carri allegorici

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:12 - 06 Febbraio 2020

Carro di carnevale con Super Mario sfila a Santarcangelo.



Domenica 9 febbraio Santarcangelo è in festa per il 18° corteo mascherato. Organizzato da Pro Loco e dal Comitato “Santarcangelo in festa nel Carnevale” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, il corteo composto da 14 carri allegorici partirà da viale Marini alle ore 14,30 per poi percorrere le vie del centro e fermarsi in piazza Ganganelli. Per consentire il passaggio del corteo, sono previste alcune modifiche al traffico e alla circolazione a partire dalle ore 13 fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade.



La sosta è vietata nelle vie Gaetano Marini (fino alle 19,30), Giuseppe Garibaldi (fino alle 21), Andrea Costa – nel tratto fra via Montevecchi e Daniele Felici – Ludovico Marini e piazza Marini (fino alle 21,30). Dalle ore 13 alle ore 22,30 non sarà possibile sostare anche nelle vie del Combarbio e in piazza Ganganelli.



Sempre dalle ore 13 sarà vietato il transito in vale Marini – fino alle 19,30 nel tratto compreso tra via Cupa e XXIV Maggio e fino alle 21 nel tratto tra via XXIV Maggio e Garibaldi – nelle vie Garibaldi e Silvio Sancisi (fino alle 21), nelle vie Daniele Felici, Andrea Costa (nel tratto compreso fra via Montevecchi e Felici), piazza e via Ludovico Marini fino alle 21,30. Per quanto riguarda le aree di sosta, dalle ore 13 sono disponibili il piazzale Augusto Campana, il parcheggio Francolini e quello di via Pedrignone (antistante via Morandi). Il costo della sosta è quello dell’acquisto di un biglietto della lotteria di carnevale.



Infine, dalle ore 14 alle ore 18 è vietato il consumo e la vendita per asporto di bevande e bottiglie in contenitori in vetro, l’uso di spray urticanti e di coriandoli in plastica.



Da lunedì 10 febbraio a venerdì 6 marzo sono invece in programma i lavori di riqualificazione della fermata di trasporto pubblico locale in viale Marini, all’altezza di via Dante Alighieri e della scuola media ex Saffi. Per consentire l’intervento – che prevede la realizzazione di una piattaforma di fermata, un percorso pedonale protetto e un’area di sosta lungo la banchina – è vietata la sosta in alcuni tratti di viale Marini: tra il civico 43 e via Dante Alighieri, negli stalli davanti al numero civico 30, nei parcheggi ai civici 36 e 36/A e nella banchina davanti al numero civico 39. In queste ultime due aree, infatti, sono istituite le fermate temporanee degli autobus.