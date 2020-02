Non rispetta i domiciliari, una 42enne finisce in carcere La donna è stata rintracciata in via Euterpe, ora è reclusa nella casa circondariale di Forlì

Cronaca Rimini | 14:10 - 06 Febbraio 2020 Carabinieri al Parco Cervi di Rimini (foto di repertorio). Ieri (mercoledì 5 febbraio) i Carabinieri hanno fermato in via Euterpe una 42enne, già nota alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. La donna, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si è resa responsabile di alcune violazioni di quanto prescritto dalla legge nei suoi confronti. Il tribunale di Rimini ha così disposto l'aggravamento della misura: i Carabinieri hanno dunque eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, accompagnando la 42enne al carcere di Forlì.