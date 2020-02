Santarcangelo: diminuiscono i matrimoni e le nascite, sempre inferiori per numero ai decessi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

06 Febbraio 2020

E' stabile la popolazione residente di Santarcangelo.

Si conferma stabile la popolazione nel comune di Santarcangelo: sono 22.397, infatti, i residenti al 31 dicembre 2019 – di cui 10.811 maschi e 11.586 femmine – contro i 22.295 dell’anno precedente. Aumentano di circa 70 unità i nuclei familiari che raggiungono quota 9.049, tra cui 36 convivenze di fatto (ai sensi della legge 76/2016). In leggera diminuzione, invece, i nati che passano da 155 a 150 e che, a fronte di 222 deceduti portano a un saldo naturale negativo (-72), in aumento rispetto al 2018 (-51).



Quasi 900 le persone che hanno spostato la propria residenza a Santarcangelo – di cui 746 provenienti da altri comuni e 104 dall’estero – mentre sono 714 le cancellazioni. Sono 314 i cittadini comunitari e 1.622 i residenti con cittadinanza in un paese extra UE, tra cui le comunità più popolose sono quelle di nazionalità albanese (353), cinese (320) e marocchina (237).



Nel corso dell’anno appena concluso diminuisce il numero dei matrimoni celebrati a Santarcangelo – 83 nel 2019 contro 107 del 2018 – con una prevalenza di riti civili (47) rispetto a quelli religiosi (36), mentre sono due le unioni civili celebrate e 12 gli accordi di separazione e divorzio.



Quanto ai nomi più comuni per i nuovi nati, i primi in classifica sono Aurora per le femmine, Lorenzo e Tommaso per i maschi.