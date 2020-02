La sezione Ritmica della Ginnastica Riccione cresce a suon di risultati

Sport

Riccione

| 13:20 - 06 Febbraio 2020

Le tre giovani riccionesi (esordienti/allievi serie D) sul gradino più alto del podio.

Buone notizie dalle giovani ginnaste della sezione ritmica della Ginnastica Riccione. Nello scorso week-end a Cervia, Jessica Bertuccioli è riuscita a salire sul podio (3° posto) in occasione della Prima prova Regionale Fgi Silver-Ld, mentre Alessia Sperindio si è classifica al 6° posto su un lotto agguerrito di 14 partecipanti. Una gara che ha evidenziato i notevoli progressi messi in atto da parte delle ragazze riccionesi regalando una grande soddisfazione alle insegnanti, con particolare riferimento alla mental coach Monica Paliaga che le ha seguito le ginnaste nella preparazione dell’esibizione.



Altre soddisfazioni arrivano da Mia Roggi, Emma Mansueto e Lavinia Morri, capaci di vincere la gara a squadre riservata alla categoria Esordienti/Allieve nella Serie D Silver-LA. Il 1° posto su 15 squadre partecipanti ha ovviamente fatto felice tutto lo staff della sezione ritmica della Ginnastica Riccione: “Le nostre ragazze sono state molto brave – affermano le insegnanti e la coordinatrice Valentina Tamagnini – anche perché va considerato che l’esercizio è stato modificato poco prima di salire in pedana, a causa dell’assenza per influenza di una compagna”.



Grande soddisfazione anche per il presidente Francesco Poesio: “Sono molto contento per quanto fatto nell’ultimo anno. I miglioramenti delle ragazze sono tangibili e il merito va al lavoro della coordinatrice Valentina Tamagnini e della coreografa Tiziana Morini, che ha portato un grande valore aggiunto nell’impostazione delle nostre allieve. Come avevamo previsto, stiamo cominciando a raccogliere i frutti del nostro lavoro, questa è una sezione da tenere d’occhio per il prossimo futuro”.