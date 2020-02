Due borseggiatrici sorprese al mercato di Rimini dopo aver rubato un portafoglio

Cronaca

Montecopiolo

| 13:17 - 06 Febbraio 2020

Borseggio (foto di repertorio).

Nella mattinata di ieri (mercoledì 5 febbraio) la Polizia Municipale di Rimini ha sventato un borseggio al mercato settimanale di Rimini. La pattuglia in servizio nel centro storico, proprio in funzione anti scippi e borseggi, è stata fermata da una donna che aveva subito il furto del portafoglio, dalla propria borsa, mentre stava guardando degli abiti in uno dei banchi. E' stata la stessa donna a segnalare due ragazze nomadi che si aggiravano ancora tra i banchi del mercato, con fare sospetto. Le ragazze, alla vista degli agenti, hanno cercato vanamente la fuga. Con loro avevano il portafoglio rubato alla signora. Le due, bosniache residenti a Rimini e con precedenti specifici, sono state denunciate per furto con destrezza.