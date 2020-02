Il rapper Junior Cally a Sanremo: "Sono dalla parte di Gessica Notaro, contro la violenza"

Attualità

Rimini

| 13:00 - 06 Febbraio 2020

Junior Cally, il rapper momentaneamente all'ultimo posto della classifica di Sanremo, in conferenza stampa si è soffermato sulle parole critiche spese verso di lui dalla showgirl riminese Gessica Notaro. "Sono dalla parte di Gessica. E sono contro la violenza", ha affermato. Gessica Notaro ha precisato la sua posizione: "Ho un ruolo in questa società e ho dovuto prendere una posizione e l'ho fatto, penso nella maniera più corretta possibile. Non è la sua partecipazione che mi ha dato fastidio, assolutamente, perché lui non ha portato quella canzone lì" (il riferimento è al brano "Streghe"). Gessica è poi tornata sulla sua esibizione sul palco dell'Ariston, assieme ad Antonio Maggio, che in passato fu vincitore di Sanremo nella sezione giovani: "Un privilegio portare un messaggio così grande su quel palco. Siamo contenti che sia stato recepito nel migliore dei modi".