Al Pazzini di Verucchio arriva "Humantrip", docufilm sulla storia dell'uomo e del pianeta Terra

Eventi

Verucchio

| 12:14 - 06 Febbraio 2020

Uno scatto dello spettacolo Humantrip.

Venerdì 7 febbraio alle 21.15 al teatro Eugenio Pazzini di Verucchio andrà in scena “HumanTrip” con Emanuele Candido (chitarra), Claudio Focchi (basso) e Matteo Censi (batteria). L’intento del progetto, scaturito in un videodocumentario, è evidenziare le maggiori contraddizioni dell'uomo moderno, stimolare una riflessione nello spettatore, e perché no, una reazione attiva.



Con una colonna sonora live inedita verrà raccontata la storia dell’uomo sul pianeta Terra dal giorno zero fino ai giorni nostri. Uno scandaglio tra le diverse vite che hanno abitato la Terra cercando di capire se davvero la nostra è la migliore di quelle precedenti. L'elemento principale dello spettacolo sarà, oltre a temi come l’obesità, l’allevamento intensivo, l'isolamento sociale causato dai social network, i conflitti armati e il terrorismo, La musica: melodica, psichedelica, a tratti incalzante e progressive, suonata e composta da esperti del settore.



I temi toccati sono molteplici. HumanTrip nasce per stimolare la coscienza dello spettatore, il capitalismo estremo e l’abuso delle risorse naturali sono l'elemento principale dello spettacolo oltre a temi come l’obesità, l’allevamento intensivo, l'isolamento sociale causato dai social network, i conflitti armati, il terrorismo. Il tutto è ulteriormente enfatizzato da uno spettacolo luci, progettato e realizzato da tecnici specializzati. La musica è melodica, psichedelica, a tratti incalzante e progressive, suonata e composta da musicisti professionisti.



Ingresso a pagamento, prezzo intero 10 euro. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 320 5769769.