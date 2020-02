Seminario gratuito sull'uso professionale dei droni assieme ad Agenfor Italia

Eventi

Rimini

| 12:02 - 06 Febbraio 2020

Per fare chiarezza su come sia possibile lavorare coi droni e quale formazione sia necessaria, Agenfor Italia, Professional Point di Italdron Academy, organizza un seminario gratuito per fare il punto sugli aspetti normativi e sugli impieghi professionali.



Il seminario è rivolto a tecnici e professionisti di vari settori per mostrare come in agricoltura l’utilizzo dei droni possa permettere analisi e azioni mirate a migliorare la qualità del raccolto; nell’edilizia, consentire ispezioni e rilievi più sicuri ed efficaci; nella gestione del territorio, favorire la prevenzione del dissesto idrogeologico; nell’ingegneria, rappresentare una soluzione per la prevenzione di ammaloramento di infrastrutture; nell’industria, come strumento che favorisce la digitalizzazione (industria 4.0).



Saranno mostrati casi d’uso che permetteranno di comprendere le reali potenzialità del settore. Il seminario si terrà presso la sede riminese di Agenfor Italia giovedì 20 febbraio dalle 9 alle 13. Sarà presente Tommaso Solfrini, direttore di Italdron Academy. La partecipazione è gratuita previa iscrizione mediante e-mail a: info@agenfor.it. Per informazioni: 0541 709080.