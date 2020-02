Con l'associazione Crisalide un viaggio alla scoperta dei quattro borghi riminesi

Eventi

| 11:58 - 06 Febbraio 2020

I cerchi perfetti del Ponte di Tiberio a Rimini.

Quattro domeniche per quattro borghi. Questo è il progetto organizzato da dall’associazione Crisalide Adocm (donne operate per carcinoma mammario) in collaborazione con il comitato esercenti Borgo san Giovanni, La Società de Borg e il Nuovo Comitato del quartiere di Borgo Marina, che assieme faranno scoprire il mondo dei borghi riminesi in compagnia della guida turistica Elisa Fabbri. Un vero e proprio viaggio tra gli angoli nascosti della città di Rimini, rivivendo un passato fatto di storie, aneddoti e personaggi dei borghi. Un’iniziativa culturale che Crisalide ha promosso in attesa dell’Adunata degli alpini nella città di Rimini che si terrà il 10 maggio.



Le visite inizieranno alle ore 10 presso un ritrovo e seguirà con un pranzo, in ristoranti della tradizione, alle 12.30. La prima visita è prevista per domenica 9 febbraio al borgo san Giovanni. Ritrovo alla chiesa e pranzo presso il ristorante Tiresia.

Domenica primo marzo sarà la volta del borgo san Giuliano, con ritrovo al magnifico Ponte di Tiberio e pranzo da La Marianna. La scoperta del borgo sant'Andrea è prevista per il 29 marzo. Appuntamento a porta Montanara con pranzo alla trattoria Gambon.

Borgo Marina chiude il ciclo di visite il 19 aprile. La camminata si svolgerà nel pomeriggio dalle ore 16.30 con cena finale al ristorante l’Artrov.



Le volontarie di Crisalide hanno realizzato, per ogni borgo, uno striscione realizzato con fiori di lana. Un manufatto frutto delle innumerevoli attività svolte dall’associazione riminese, da anni impegnata a sostegno delle donne operate al seno. Verrà anche esposta la grande bandiera italiana realizzata a maglia che verrà omaggiata al Corpo degli Alpini per l’appuntamento di Maggio a Rimini. La partecipazione alla visita guidata non implica l’adesione al pranzo/cena. Per informazioni e prenotazioni alla camminata (gratuita per i bimbi fino a 10 anni) telefonare al 327 3228746, entro il sabato precedente l’uscita. Le prenotazioni per il pranzo sono invece raccolte nella sede in via XX settembre 16, a Rimini, entro il giovedì precedente l’uscita.