Torna la Fiera di sant'Apollonia a Bellaria, tra le novità un simulatore di Lamborghini corse

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:07 - 06 Febbraio 2020

Una fiera a Bellaria-Igea Marina.

Tutto pronto per la Fiera di sant’Apollonia, atteso appuntamento con cui Bellaria-Igea Marina festeggia lungo le vie del centro la sua patrona con eventi, mercati, gastronomia, cultura e spettacoli. Un weekend quello dell'8 e 9 febbraio che apre un grande mese, con il cuore della città che nelle prossime settimane ospiterà anche l'attesa festa di san Valentino e che per l'occasione sarà allestito per due settimane con motivi dedicati all’amore e alla dolcezza.



Sabato 8 febbraio in piazzetta Fellini si terrà l’esibizione degli allevi di hip hop e hells della scuola “Tilt danza e teatro”; musica protagonista anche con l'esibizione dei bambini e dei ragazzi che seguono i corsi di canto e strumento alla scuola comunale di musica “Glenn Gould”. Alle 17 al teatro Astra, appuntamento con il dialetto romagnolo, grazie allo spettacolo “la S-ciuptèda”, componimento in versi che narra uno degli omicidi impuniti più noti della letteratura italiana: quello di Ruggero Pascoli. Cinque monologhi frutto della penna di Gianfranco Miro Gori, a cavallo fra ricostruzione storica, racconto orale e invenzione narrativa, interpretati da Lorenzo Scarponi. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.



Domenica 9 febbraio sempre in piazzetta Fellini a partire dalle 15 l’esibizione di danza degli allevi della scuola “New Street Hip Hop School”. Al termine, la premiazione del 16esimo concorso “Mare Nostrum – un mare d’amare” organizzato dal Circolo Diportisti; a seguire, esibizioni di flamenco e tip tap, realizzate dalle scuole Viento del Sur e Tilt. Poi ancora alle 17 musica dal vivo dal sapore country, sonorità rock, folk, jazz ma anche caraibiche con “Vizi Capitali”, al secolo Paolo Faetanini affiancato dal sassofonista Luca Quadrelli.



E proprio domenica alle 21 all'arena dell'Astra si esibirà in "Apoftegmi musicali" il Duo Italia, ovvero Claudio Greg Gregori e Max Paiella. Canzoni e dialoghi comici, ironia e citazioni televisive.



Sia sabato che domenica in piazza Matteotti la musica e l’allegria di dj Bicio a cura di Moto Time Vespa Club. Non mancheranno, lungo tutte le vie del centro, stand e specialità della migliore gastronomia romagnola e italiana, senza dimenticare, in piazza del Popolo, il tradizionale Luna Park, aperto fino a metà mese.



Una grande sorpresa sarà la presenza del nuovo simulatore della Squadra Corse Lamborghini che farà infatti il suo ”esordio” proprio a Bellaria. Chi vorrà provare il brivido della velocità, potrà farlo sia la mattina che il pomeriggio: sarà anche protagonista di una buona azione, visto che i proventi verranno devoluti in beneficienza.



“Ci prepariamo a una festa che, come nella migliore tradizione, celebrerà Bellaria Igea Marina ed il suo senso di comunità”, commenta l’assessore al turismo Bruno Galli. “Positiva la presenza di comitati e mondo associativo locale, preziosi nell’organizzazione e pronti a illustrare le proprie attività alla cittadinanza durante i giorni della fiera. Una manifestazione pensata anche per i tanti provenienti da fuori città che sceglieranno Bellaria Igea Marina. Anche per questo, nel fine settimana di Sant’Apollonia ed in quello di San Valentino, tutti i parcheggi della città saranno completamente gratuiti”.