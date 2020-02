FOTO Rischio sismico, la protezione civile della Valconca nelle scuole per fare formazione

Attualità

Gemmano

| 10:47 - 06 Febbraio 2020

Uno scatto degli incontri di formazione con il gruppo protezione civile dell'unione Valconca.

Prosegue l’attività formativa che il gruppo volontari di Protezione civile dell’Unione Valconca sta facendo a bambini e ragazzi delle scuole del territorio, dedicata quest'anno al rischio sismico, in un percorso inaugurato il primo febbraio e che proseguirà fino al 29 maggio.



Protagonisti dei prossimi incontri saranno gli studenti delle scuole medie di Sant’Andrea in Casale, nel comune di San Clemente, che sabato 8, 15 e 29 febbraio svolgeranno due incontri formativi in classe più una lezione esterna per assistere e contribuire all'allestimento di un campo base d'accoglienza in caso di emergenza terremoto. Tutte le lezioni verranno proposte come un vero e proprio challenge-game ed avranno carattere di competizione e velocità, con punteggio corrispondente ad ogni attività completata.



Al primo incontro con i bambini della scuola elementare di Gemmano c'è stata un'ampia ed entusiastica partecipazione. Gli alunni hanno potuto provare a usare la sala radio, capire quali oggetti non vanno messi in posizioni a rischio nelle case, che potrebbero diventare pericolose in caso di sisma, hanno preparato i loro zainetti d’emergenza, hanno cercato quali sono gli oggetti utili da portare via di casa dopo i primi eventi sismici. Una giornata arricchita da giochi di ruolo e dalla presenza del corpo di polizia locale.



Un altro gruppo di volontari del Giv sarà occupato nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 febbraio in un addestramento a Morciano di Romagna in preparazione a criticità dovute al rischio idrogeologico/idraulico/meteo. Saranno usare le pompe idrovore al laghetto situato de parco del Conca simulando un allagamento e conseguente svuotamento dello stabile che in questo caso s’identificherà nel laghetto stesso. Verranno messi in sicurezza eventuali pesci o tartarughe, trasferiti in alloggiamenti idonei. Tutta l'area operativa risulterà delimitata a tutela dei cittadini che vorranno essere presenti all'attività.