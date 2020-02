Giulio Molinari protagonista della prova di percorso bike del prossimo Challenge Riccione

Sport

Riccione

06 Febbraio 2020

Un'occasione imperdibile per provare la frazione bike dell’evento di triathlon internazionale più atteso della primavera italiana insieme ad un grande campione. Sabato 14 marzo al prologo del Challenge Riccione ci saranno Giulio Molinari e i Triathleti Ignoranti alla prova del percorso bike. Il ritrovo è alle 8.30 in piazzale Marinai d’Italia per partire alle 9 alla volta della prova del tracciato. Il campione sarà alla guida del gruppo e illustrerà caratteristiche e punti critici del percorso, in un clima di amicizia e piacere di condividere una sgambata. Un motivo in più per provare prima il tracciato di gara e arrivare prontissimo sulla starting line di maggio.