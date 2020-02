Gianluca 'Django' Rocca e il suo successo nelle arti marziali miste nuovo esempio di Torriana

Eventi

Poggio Torriana

| 10:26 - 06 Febbraio 2020

Gianluca Django Rocca al termine di un incontro sportivo.

La Rubrica “Storie e Vite di Poggio Torriana” con lo scopo di valorizzare esempi positivi di vita all’interno della nostra cittadinanza giunge al suo terzo appuntamento.



A raccontarsi Gianluca Rocca, 25 anni residente a Camerano, un giovane atleta professionista di arti Marziali Miste che con dedizione e allenamenti quotidiani sta già conseguendo importanti risultati sportivi a livello internazionale. Lo sport è stato per lui l’occasione di viaggiare in Europa e confrontarsi con altri giovani, raggiungendo ottimi risultati che sono motivo d’orgoglio per la famiglia e per lui. La sua storia è ora leggibile sul sito alla sezione Vivere Poggio Torriana.



Così commenta l’assessore Francesca Macchitella: «La storia di Gianluca ci insegna quanto sia importante lo sport per i giovani; l’attività sportiva aiuta a scaricare le tensioni e ansie derivate dalla vita, a essere responsabili, a prendere iniziative, a socializzare e cooperare. Inoltre, imparando l’importanza del rispetto delle regole e della tolleranza, i giovani crescono si formano e capiscono, come nel caso di Gianluca, la dedizione e l’etica del lavoro. Esorto i genitori a incoraggiare i propri figli a praticare uno sport qualunque esso sia, evitando pressioni esagerate aspettandosi troppo dal ragazzo. Lo sport deve essere per prima cosa divertimento».













Poggio Torriana, 06/02/2020 L’Ufficio Stampa