Deraglia a Lodi un treno per Salerno, due morti e un disperso. Rallentamenti su tutte le linee

Cronaca

Rimini

| 07:37 - 06 Febbraio 2020

L'incidente avvenuto a Ospedaletto Lodigiano, nel comune di Lodi.

Dalle 5.30 di questa mattina (giovedì 6 febbraio) la circolazione dell'alta velocità sulla linea Milano-Bologna-Ancona è sospesa a causa di in grave incidente avvenuto a Ospedaletto Lodigiano, nel comune di Lodi: il Frecciarossa 9595 partito da Milano e diretto a Salerno passando per Bologna è deragliato, al momento causando la morte accertata di due macchinisti e il ferimento di una trentina di passeggeri. Tutti i treni sono stati istradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza, con conseguenti forti ritardi per tutte le linee fino a 60 minuti.