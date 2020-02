Cronaca

Bellaria Igea Marina

18:25 - 05 Febbraio 2020

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio, lungo via Belvedere, nel territorio del comune di Bellaria Igea Marina. Per cause in corso di accertamento un furgoncino, condotto da un 85enne, si è scontrato con un'auto. Ad avere la peggio l'anziano, che è stato prima soccorso sul posto dal personale del 118, poi trasportato in ambulanza all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, dove ora si trova ricoverato in serie condizioni.