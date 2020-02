Sanremo, Gessica Notaro contro il rapper Junior Cally: "idolatra la violenza"

Attualità

Rimini

| 18:02 - 05 Febbraio 2020

Gessica Notaro mostra la propria foto e quella di Junior Cally.

Ospite a Sanremo, Gessica Notaro ha attaccato in conferenza stampa il rapper Junior Cally, concorrente la cui partecipazione al festival della musica italiana è stata contestata per via di alcuni testi violenti e sessisti. "Io e Junior Cally abbiamo una cosa in comune: entrambi indossiamo una maschera. Ma lui la usa per fare show e idolatrare la violenza, io per per rimediare ai danni della violenza subita", ha detto la Notaro. In riferimento alla canzone portata all'Ariston, un manifesto contro la violenza sulle donne: "Non ho voluto alimentare le polemiche, ma soltanto portare un messaggio forte di speranza, il modo migliore per rispondere a una situazione del genere. Quello che penso è evidente dai segni che porto sul volto".