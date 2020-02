Ecco cosa fare nel week-end: gli appuntamenti a Rimini e provincia dal 7 al 9 febbraio

Eventi

Rimini

| 06:14 - 06 Febbraio 2020

Eventi Rimini week-end 7-9 febbraio 2020.

Tutti pronti per il week-end? Tanti gli appuntamenti a Rimini e provincia che soddisfano proprio tutti, dai grandi ai più piccini. Se non vi siete organizzati, ecco qualche consiglio!





ANDIAMO A TEATRO





Malatesta, lo spettacolo teatrale ideato da Gianluca Reggiani, sale sul palco del Teatro A. Galli a conclusione di tre fortunatissime edizioni che hanno contato quasi 50 repliche e un grandissimo successo di pubblico L'originale spettacolo teatrale, nato nella versione "itinerante", va in scena con un'interessante versione "da palco" per affascinare anche chi ha già avuto occasione di vederlo rappresentato nelle sale del Castel Sismondo. QUI le info.





Fanny & Alexander, compagnia di teatro di ricerca che da venticinque anni rielabora e reinterpreta con codici e linguaggi diversi fiabe e testi letterari, porta sulle scene Storia di un’amicizia, tratto da L’amica geniale, celebre romanzo in più volumi di Elena Ferrante.

Dopo il primo capitolo dedicato all’infanzia, presentato al Teatro degli Atti a dicembre 2017, è ora la volta della seconda e terza parte dello spettacolo con Il nuovo cognome e La bambina perduta. QUI le info.





La comicità si inserisce nella stagione teatrale di Cattolica grazie all’esplosivo collettivo artistico spagnolo Yllana con "PaGAGnini", un “dis-concerto” fatto di gag e variazioni sul tema, in scena al teatro della Regina venerdì 7 febbraio alle 21.15. Sono Eduardo Ortega (violino), Thomas Potiron (violino), Fernando Clemente (violino) e Jorge Fournadjiev (violoncello) i quattro personaggi principali di questa co-produzione con il celebre violinista solista libanese maestro Ara Maliakan, che cura anche la direzione musicale dello spettacolo, per la regia di David Ottone e Juan Francisco Ramos. QUI le info.





PER GLI AMANTI DEL CINEMA





Al Cinema Fulgor parte la nuova Rassegna dedicata al mondo dell'animazione, rivolta ai bambini e non solo. Dal mese di febbraio al mese di maggio, per due domeniche al mese, appuntamento speciale con la magia dei cartoni animati. Domenica 9 febbraio è la volta di 'Le avventure di Peter Pan': una favola di grande successo dedicata agli inaugurabili sognatori e al bambino che c’è dentro ognuno di noi. QUI le info.





APPUNTAMENTI SPORTIVI





Fino al 9 febbraio 2020, presso la Piscina Comunale situata all’interno del comprensorio dello Stadio del Nuoto di Riccione, si svolgerà il Campionato Italiano Assoluto Invernale Nuoto Sincronizzato, competizione nazionale alla quale parteciperanno i migliori giovani atleti/sincronette italiani. Da tale competizione verranno poi selezionati gli atleti che parteciperanno alle più importanti gare sportive internazionali con la maglia azzurra. QUI le info.





MOSTRE E MERCATI





Fellini 100. Genio immortale. L’esposizione rappresenta una sorta di anticipazione del progetto del nuovo Museo Fellini, che aprirà al pubblico a fine 2020. Allestito attraverso un sistema di “messe in scena” come set cinematografici, ruota attorno a tre nuclei di contenuti: il primo racconta la Storia d’Italia a partire dagli anni Venti-Trenta per passare poi al dopoguerra, per finire agli anni Ottanta attraverso l’immaginario dei film di Fellini. QUI le info.





Domenica c’è il Baule dei Ricordi, il mercatino a Riccione Paese ricco di bancarelle con oggetti curiosi e talvolta dimenticati: monete e banconote, bigiotteria, bronzi, calendari, carte geografiche, cartoline, quadri, ceramiche e vetri, chiavi, dischi in vinile, filatelia e storia postale, fotocamere, fumetti, giocattoli, libri antichi, macchine da scrivere, orologi, porcellane, santini, stampe d'epoca, strumenti musicali, carte telefoniche radio a valvole ecc. QUI le info.





FIERE E SAGRE





La Fiera di Sant’Apollonia a Bellaria prenderà il via sabato 8 febbraio, con l’apertura della tradizionale kermesse arricchita da eventi, mercato, gastronomia e spettacoli; il tutto si rinnoverà nella giornata di domenica 9 febbraio, giorno della Santa Patrona. Non mancheranno i piatti della migliore tradizione culinaria di Romagna e di altre regioni d’Italia; come nelle precedenti edizioni, saranno poi presenti comitati e associazioni locali, che illustreranno agli interessati il ventaglio delle proprie attività. QUI tutte le info.





Sbarca per la prima volta alla fiera di Cesena la mostra scambio Automotociclo d’Epoca più grande della Romagna. Evento tra i più longevi nel panorama nazionale, forte di 49 edizioni, la due giorni sarà ospitata nei padiglioni fieristici di Pievesestina sabato 8 e domenica 9 febbraio. Organizzata dal museo nazionale del Motociclo di Rimini, sono ben 450 espositori provenienti da tutta Italia.





DISCOTECHE



Venerdì all’Altromondo Studios arriva la festa dedicata alle icone Hip Hop italiane. Arriva Hellyeah: Una serata davvero unica strutturata in due parti. Il concerto con il super ospite Hip Hop e i deejay resident.





Nuovo sabato rock per il Bradipop Rimini. Sul palco della discoteca di Rimini arriva una vera celebrità del panorama rock inglese, Raymond Wright.