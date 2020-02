DIRETTA TESTUALE Calcio C Gubbio - Rimini LIVE 25esima giornata

Sport

Rimini

| 18:38 - 09 Febbraio 2020

Diretta testuale Gubbio - Rimini.

RISULTATO: 1-1



GUBBIO (3-5-2): Ravaglia - Konate (46' Bove), Coda, Bacchetti - Cinaglia, Lakti (46' Munoz), Megelaitis, Malaccari, Filippini - Tavernelli, Gomez.

In panchina: Zanellati; Zanoni; Ricci, Benedetti; Bangu, Dubickas, Battellini.

All. Torrente.

RIMINI (4-3-2-1): Meli - Finizio, Ambrosini, Codromaz, Silvestro - Calamai (71' De Vito), Remedi, Montanari - Cigliano (62' Arlotti), Letizia (78' Picascia) - Gerardi (71' Ventola).

In panchina: Barone, Sala; Paramatti, Cavallari, Santovito; Pari; Mendicino, Ortolini.

All. Colella.



ARBITRO: Costanza di Agrigento (Assistenti: Donato di Milano e Tinello di Rovigo).

RETI: 11' Gerardi, 69' Malaccari.

NOTE: espulsi Filippini e Finizio, ammoniti Lakti, Cinaglia, Montanari.



Inizio gara ore 17.30



A cura di Riccardo Giannini



Come da indiscrezioni della vigilia, Colella schiera un centrocampo solido, con Montanari e Calamai mezzali e Remedi davanti alla difesa, mentre Cigliano e Letizia sono i due trequartisti alle spalle di Gerardi. In casa Gubbio Torrente sceglie Filippini sulla sinistra: il terzo under è l'attaccante Tavernelli, preferito quindi al veterano Cesaretti. Out l'altro ex Santarcangelo Maini.



Squadre in campo. Come all'andata con le maglie di riserva: Gubbio in completo bianco con banda rosso-blu scuro, Rimini in completo blu con inserti bianchi. Una curiosità: entrambi i portieri vestono un completo verde, con Meli "costretto" a indossare sopra una pettorina arancione. Il Rimini aveva con sé anche il completo grigio da portiere, ma l'arbitro non ha dato l'ok, perché si confondeva con la maglia bianca dei locali.



Partiti!



2' Meli costretto a uscire sulla trequarti per spazzare di piede.



10' Partita molto equilibrata, ancora nessun tiro.



11' GOL GERARDI! Rimini in vantaggio! Lancio lungo che pesca Gerardi spalle alla porta al limite dell'area; l'attaccante si gira con abilità e in area calcia di sinistro, beffando un disattento Coda e superando Ravaglia.



16' Invitante punizione fischiata a favore del Rimini. Cigliano calcia però di sinistro sulla barriera. L'azione prosegue e Remedi ci prova dalla lunga distanza: conclusione alta sopra la traversa.



22' Occasione Gubbio. Filippini vince un contrasto con Cigliano sulla sinistra e pennella in area, sul secondo palo Latki calcia di destro al volo mettendo a lato.



32' Che errore del Gubbio! Cross da destra, Finizio si dimentica sul secondo palo di Malaccari che gira di destro, ma la conclusione è debole e facilmente parata da Meli.



39' Cinaglia si lascia cadere sul vertice destro dell'area di rigore del Rimini. Giusta valutazione dell'arbitro che lo ammonisce per simulazione. Non c'è il tocco di Letizia.



45' +2' Si chiude il primo tempo con il Rimini in vantaggio di una rete. La squadra di Colella ha dato finalmente impressione di solidità.



Partita la ripresa!



46' Tiraccio rasoterra di Montanari, ma da rimarcare la caparbietà di Cigliano nello stoppare e difendere il pallone, poi servito al limite dell'area al compagno.



52' Occasione Rimini! Splendida palla di Letizia sulla destra per Calamai, che crossa all'indietro dal fondo, Montanari a rimorchio calcia di destro a botta sicura: un rigore in movimento che Munoz devia con il corpo in calcio d'angolo.



61' Cinaglia, che a inizio ripresa è arretrato in difesa, prova il jolly dai 25 metri con il sinistro, palla alta.



64' Calcio di punizione per il Gubbio, il lancio trova Tavernelli in area. L'attaccante controlla e si allarga a destra, servendo a rimorchio Munoz. Cross pennellato dell'esterno in area, Coda colpisce di testa, ma Meli è bravo a bloccare in tuffo sulla sua destra.



65' Gomez incrocia il destro, ma la palla termina fuori.



67' TRAVERSA GUBBIO. Cross di Filippini da sinistra, Munoz taglia al centro e di testa colpisce a botta sicura. La traversa salva Meli dalla capitolazione.



69' GOL GUBBIO. Munoz avvia l'azione e scatta in area del Rimini, sorprendendo Montanari e Silvestro. L'esterno, servito da un perfetto lancio lungo, crossa al volo di destro da posizione ravvicinata, servendo sul palo opposto Malaccari. Il centrocampista non spreca come nel primo tempo e di destro infila in rete.



76' Doppia espulsione, fuori Finizio e Filippini per reciproche scorrettezze.