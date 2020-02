Donano poltrona per l'allattamento all'ospedale Infermi: bel gesto dei Militari del Reggimento Vega

Attualità

Rimini

| 17:11 - 05 Febbraio 2020

Ingresso dell'ospedale Infermi di Rimini.

Una bella donazione dei Militari del settimo Reggimento Aves Vega all'associazione "La prima coccola" di Rimini, destinata al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Infermi di Rimini. I Militari hanno raccolto mille euro da donare all'associazione, che fornisce un sostegno materiale e morale sia ai neonati che alle famiglie durante la fase del ricovero. Il denaro sarà in primis utilizzato per comprare una poltrona per l'allattamento. Il Colonnello Marco Cardillo, Comandante del reggimento, commenta: "In linea con quello che fa la forza armata dell'esercito diamo il nostro contributo a queste iniziative di carattere filantropico e nel caso specifico sosteniamo questa associazione per aiutare i bambini di fatto a crescere". La dottoressa Gina Ancora, direttrice del reparto, ringrazia per la donazione ed evidenzia: "Il bambino cresce all'interno di una famiglia. Noi possiamo anche guarire il cuore e i polmoni ma se non curiamo la relazione con la famiglia, quel bambino non otterra' mai i massimi risultati che può raggiungere".