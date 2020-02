San Martino dei Mulini, inaugurato un punto vendita Despar. Otto nuovi posti di lavoro

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:45 - 05 Febbraio 2020

Il nuovo punto vendita Despar a San Martino dei Mulini.

La famiglia Despar si allarga con un nuovo punto vendita affiliato in Emilia Romagna. Due imprenditori - già esperti del settore alimentare - hanno realizzato un supermercato di quartiere a San Martino dei Mulini, in provincia di Rimini: con i suoi 250 metri quadri, le 5mila referenze e otto nuovi posti di lavoro, il negozio è pronto a diventare il riferimento di qualità per il territorio.



I due imprenditori, che saranno affiancati da sei collaboratori, oltre a essere esperti del settore si conoscono da molto tempo: uno era il cliente dell’altro. Simone Rossi, infatti, proviene da una famiglia di gestori di un minimarket dove ha lavorato sin da ragazzo, curando l’espansione del punto vendita di famiglia. Per rifornirsi di ortrofrutta si è affidato per anni all’esperienza di Filippo Spada, che oggi è diventato il suo socio. La squadra vendite, coordinata dal Capo Area Murizio Davi, assieme ai due imprenditori ha progettato e costruito il nuovo supermercato, dove Simone e Filippo intendono portare tutta l’esperienza gestionale e di scelta di merci di qualità, con grande rispetto e valorizzazione dei prodotti tipici della Romagna. Per San Martino dei Mulini e per i paesi vicini della Valmarecchia si tratta senza dubbio di una grande e importante novità.



“Un benvenuto nella famiglia Despar al nostro nuovo affiliato. - ha dichiarato Fabrizio Cicero Santalena, Direttore Area Affiliati - Questa apertura in Romagna conferma il trend di espansione evidenziato da Aspiag Service: i negozi di quartiere, i posti di lavoro nei piccoli paesi sono estremamente preziosi. Un ringraziamento ai due imprenditori per l’impegno e buon lavoro a tutto il team del nuovo punto vendita a San Martino dei Mulini”.