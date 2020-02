Calcio D, il Cattolica SM ingaggia l'attaccante 34enne Francesco Morga

Sport

Cattolica

| 15:22 - 05 Febbraio 2020

Francesco Morgia col presidente del Cattolica SM Luca Mancini.



L’ultimo colpo di mercato concluso dal patron Luca Mancini completa il reparto offensivo del Cattolica S.M. con l’ingaggio dell’attaccante Francesco Morga. Vecchia conoscenza della società che nella passata stagione ha contribuito alla salvezza diretta della squadra (sette presenze e un gol), Morga sarà a disposizione di mister Cascione già da oggi. La trattativa, iniziata qualche settimana fa, ha trovato il giusto epilogo dopo l’intervento di persona del dott. Mancini che si è recato personalmente in Puglia. Morga, 34 anni, ha una lunga carriera alle spalle: ha militato tra le altre con Giulianova e Rimini per una stagione mezzo in serie C2 (8 gol) prima di approdare all'Alessandsria, poi al Forlì sempre in C, Fiorenzuola in serie D (7 reti).