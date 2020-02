Storia del commercio in Romagna e i terremoti a Rimini: i temi degli incontri alla biblioteca Baldini

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:12 - 05 Febbraio 2020

Biblioteca Baldini di Santarcangelo.

La “Storia del commercio in Romagna. Da Roma all’anno Duemila” e “I terremoti a Rimini dal Medioevo ad oggi” sono i temi al centro dei prossimi incontri in programma alla biblioteca Baldini di Santarcangelo per la rassegna “Frammenti”.



Il secondo appuntamento del seguitissimo ciclo di incontri sulla storia locale promossi dalla biblioteca è in programma giovedì 6 febbraio: alle ore 21 l’autore Mario Prioli, insieme all’editore Marzio Casalini, farà un interessante excursus storico sul commercio in Romagna, dagli anni dell’impero romano fino ad oggi.



La rassegna “Frammenti” torna sabato 8 febbraio alle ore 17 con un nuovo incontro dedicato a “I terremoti a Rimini dal Medioevo ad oggi” insieme all’autore del volume Oreste Delucca.



Il fine settimana si concluderà domenica 9 febbraio alle 17,15 in celletta Zampeschi per una nuova tappa del viaggio di Ulisse con “Trezza legge l’Odissea”.